غادة نافع تكشف الوصية الأخيرة لوالدتها الفنانة ماجدة الصباحي

استضاف برنامج ET بالعربي، الفنانة غادة نافع فتحدثت عن والدتها الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ89 عاماً.

وكشفت غادة خلال اللقاء عن الوصية الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها، إذ أكدت أن وصية والدتها قبل الرحيل هي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "كان نفسها تقابله"، ورفضت غادة التحدث عن مضمون الوصية إلا أمام سيادة الرئيس.

وولدت ماجدة الصباحي في أيار (مايو) عام 1931 في مدينة طنطا، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" مع الفنان إسماعيل ياسين، لتنطلق بعدها في عدد من الأعمال.

ودخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة "أفلام ماجدة" لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة"، "هجرة الرسول"، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية، وتزوجت مرة واحدة طوال حياتها من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتهما غادة.

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