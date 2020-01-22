هالة سرحان تنشر صورة لشقيقتها التوأم للمرة الأولى

نشرت الإعلامية المصرية هالة سرحان، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وللمرة الأولة صورة لشقيقتها التوأم شادية.

وظهرت الأخيرة وهي تجلس في أحد الأماكن المطلة على نهر النيل، علماً أنها ترتدي الحجاب. ولم تظهر ملامح وجهها بشكل واضح خصوصاً أنها كانت تضع النظارات الطبية.

وتعليقاً على الصورة كتبت هالة: "أختي شادية في جلسة تأمل للنيل ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة". وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن رغبتهم في رؤية ملامح وجه الشقيقة بوضوح من أجل تحديد أوجه الشبه بينها وبين الإعلامية.

ويشار إلى أن الأخيرة أشعلت الحساب في وقت سابق بعد ظهورها في صور أخرى برفقة حفيدة شقيقتها. ولفتت الفتاة الأنظار بجمالها ونعومتها.

وتعليقاً كتبت هالة: "أنا ورزان حبيبتي بنت ياسمين بنت اختي. يعني أنا تيتا رقم اتنين لأنها حفيدة اختي شادية".

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وأضافت: "دخلت عليه المطبخ وأنا بطبخ لهم كبده اسكندراني والدليل المعلقة الخشب في أيدي". وحازت بذلك إعجاب الكثيرين حيث ركزت التعليقات على أنها ما زالت تتمتع بمظهر حسن وإطلالة حيوية رغم أنها أصبحت جدة.

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