سيلينا غوميز تتصدر قائمة بيلبورد بألبوم Rare

""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن سعادتها بتصدّر ألبومها الجديد "Rare" لقائمة "Billboard 200. حيث أعلن الموقع أنه تم بيع 112،000 وحدة من الألبوم في الولايات المتحدة الأميركية بمجرد إطلاقه وذلك وفقا لشركة Nielsen Music، وهي وسيلة لتتبع مبيعات منتجات الموسيقى والفيديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.



يذكر أنها شكرت الجمهور على دعمه الدائم لها، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" ناشرة عدداً من صور كليبها الجديد " rare"، وأرفقتها بتعليق: "أتمنى أن يكون الألبوم قد نال اعجابكم ، أريد فقط أن أشكركم على دعمكم الدائم لي. فهذا يعني لي الكثير. إليكم بعض الصور من كليبي الجديد " Rare " .

هذا وحقق كليب " Rare " من إخراج BRTHR نجاحاً ملفتاً منذ إطلاقه، بنسبة مشاهدة تخطت الـ 32 مليون خلال 11 يوماً على موقع YouTube. علماً أنه يتضمن 13 أغنية هي:

1. "Rare"

2. "Dance Again"

3. "Look At Her Now"

4. "Lose You To Love Me"

5. "Ring"

6. "Vulnerable"

7. "People You Know"

8. "Let Me Get There"

9. (Crowded Room" (ft. 6lack"

10. "Kinda Crazy"

11. "Fun"

12. "Cut You Off"

13. (A Sweet Place" (ft. Kid Cudi"