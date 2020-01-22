باميلا أندرسون تتزوج للمرةِ الخامسة "سرّاً"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة باميلا أندرسون الجمهور بزواجها الخامس في عامها الـ52 من منتج الأفلام جون بيترز البالغ من العمر 74 عامًا بعد مرور 30 ​​عامًا على لقائهما الأول في قصر بلاي بوي. حيث أعلنت أنها تزوجته سراً في ماليبو بعدما عادا للمواعدة منذ بضعة أشهر.



بيترز

وقال منتج "A Star Is Born" لموقع " هوليوود ريبورتر": هناك فتيات جميلات في كل مكان. لكن - لمدة 35 عامًا - كنت أرغب في الحصول على "باميلا" فقط.، لأنها تجعلني رجلاً آخر".

وتابع: لم تر باميلا إمكاناتها الكاملة كفنانة. لم تتألق بعد بطريقة حقيقية. فهناك ما هو أكثر بكثير مما تراه العين. ولهذا أنا أحبها كثيرًا.

وذكر أنه التقاها لأول مرة في منتصف الثمانينيات في قصر بلاي بوي في لوس أنجلوس. وسرد لحظة اللقاء: "رأيت هذا الملاك الصغير جالسًا على البار. كانت بامي في عامها 19 وشعرت أنها ستكون نجمة كبيرة. أحببتها ورأيت جمالها الطبيعي بلا تبرّج. ولقد كانت ذكية جدا وموهوبة جداً. فقلت لها لا تضيعي وقتك في "Playboy" ركزي على مهنة جادة." فقالت: "أنت مجنون" وأطلت على 13 غلافاً في المجلة."

أندرسون

من جهتها، "أندرسون"، أعربت عن حبها الكبير له مؤكدة أنه لا يقارن بأحد. كاتبة: "لقد رأيت الآن المزيد من الحياة وأدركت أنه كان هناك طوال الوقت لم يخذلني أبدًا. نحن نتفهم ونحترم بعضنا البعض - نحن نحب بعضنا البعض دون شروط. - أنا امرأة محظوظة".



زيجاتهما السابقة

وعلى ما يبدو، فقد بقي الثنائي على علاقة قريبة طيلة السنوات الماضية. حيث شوهِدا في عام 2004 معًا في ماليبو. أما عن زيجاتها السابقة، فقد بدأت مع نجم الروك تومي لي من العام 1995 حتى عام 1998. ولديها منه ابنان براندون 23 عامًا وديلان 22 عامًا.

وتزوجت أيضاً من كيد روك عام 2006 وانفصلت عنه يعد سنة في 2007.

أما زواجها من روك سالومون. فدام في المرةِ الأولى والثانية لمدة سنة واحدة بين عامي 2007 و2008 ولاحقاً بين عامي 2014 و2015.

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وكان "بيترز" متزوجاً من المنتجة كريستين فورسيث من العام 1987 حتى 1993.ولقد حضرت زوجته السابقة زفافه من "باميلا" مع بناتهما كالي وسكاي. كما حضرت ابنته كيندل وأبناء براندون وديلان _ بحسب Holywood reporter

كما تزوج بين عامي 2001 و2004 من منتجة الأفلام ميندي بيترز. وارتبطً عاطفيًا بكاترين زيتا جونز في العام 1996.

قالت نعم

ولقد أشار الموقع إلى أن "بيترز" آمن بموهبة "أندرسون" منذ لقائهما الأول. فتحمّل مصاريف دروسها في التمثيل ودروس الرقص والصوت، ما ساعد بإطلاق حياتها المهنية على الشاشة. فكانت الأولى في البرنامج التلفزيوني Home Improvement، ثم لعبت دور المنقذ سي جيه باركر في مسلسل Baywatch." ولمعت بعدها بعدة أفلام بينها Flashdance و Batman وA Star Is Born.

ولقد طلب منها الزواج في أواخر الثمانينات. لكنها قالت لا. فقال لها في ذلك الوقت "خلال 30 عامًا، لن يعني فارق السن بيننا الكثير". ويبدو أن توقعاته قد صحت، وها هو حلمه يتحقق بزواجه منها بعد 30 سنة، حيث قالت له "نعم" في "ماليبو"!