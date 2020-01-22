شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: "لص بغداد" ثمرة تعب استمر لـ18 شهرًا.. وتعرضنا للخطر لإسعاد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد إمام لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بردود الأفعال التى تلقاها أمس من الجمهور والإعلاميين والممثلين، فى العرض الخاص لـفيلمه الجديد "لص بغداد"، الذى أقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر أمس، والذى حضره عدد كبير من النجوم للاحتفال بنجوم الفيلم.

وأضاف إمام: فيلم "لص بغداد"، صور على مدار 18 شهرًا، بذلنا من خلاله مجهودًا كبيرًا، تحديدًا مشاهد الأكشن التى كانت بمثابة نوعية جديدة فى السينما المصرية، موضحًا أن أكثر المشاهد إرهاقًا فى الفيلم هى مشاهد "تحت الماء" التى صورت على مدار 48 ساعة بدون توقف، لافتًا إلى أن أبطال الفيلم كانوا على قلب رجل واحد، وتحدوا صعوبات عدة، وتعرضوا للخطرمن أجل إسعاد الناس.

ولاقى الفيلم استحسان الجمهور، خاصة مشاهد الأكشن والمطاردات التى نفذت بشكل جيد، وتحديدًا مشاهد القفز من الطائرة، بالاضافة إلى مشاهد الهروب من المتحف العراقى.

وانطلق عرض الفيلم فى السينمات بدءا من حفل الواحدة بعد منتصف الليل أمس، حيث يعد فيلم لص بغداد من أقوى أفلام موسم نصف العام، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة لضخامة الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى الفيلم، وعلى رأسهم النجم محمد إمام، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز .

وكانت قد وصلت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام إلى 18 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية 22 يناير الجارى، للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميديا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

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وطرح الفيلم فى 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى مصر والوطن العربى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".