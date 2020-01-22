شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع فريق فيلم "العنكبوت".. السقا: بنجازف بحياتنا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة، وينتهى النجم أحمد السقا من تصوير أحداث فيلم "العنكبوت"، والذى يلعب بطولته مع كل من منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل.

السقا، نشر عبر حسابه صورة برفقة أندرو ماكينزى، مصمم المعارك السينمائية، والخدع، والذى له اسهامات كبيرة فى فيلم "العنكبوت"، وعلق السقا على الصورة قائلا "نجازف بحياتنا كل يوم"



السقا وأندرو ماكينزى

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.