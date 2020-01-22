شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن "لص بغداد": بنعمل سينما جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بالتواجد فى فيلم (لص بغداد) الذى انطلق عرضه بدور السينما، مشيرة إلى أن الجمهور سيشاهد سينما جديدة وأكشن لم يراه من قبل.

وقالت أمنية خليل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنها تجسد فى الفيلم دور فتاه تعمل في سرقة الآثار، وتطارد محمد إمام لتستولي على الكنز، مشيرا إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا في الدور لكي ينال إعجاب الجمهور خاصة أن العمل كان صعبا عليها ومشاهده "ثقيلة".

واعتبرت أن الفيلم يمثل نقلة نوعية فى مسيرتها الفنية خاصة أنها تجسد شخصية رئيسة عصابة ومافيا فى دولة العراق، مضيفة أن دورها يعد محور الأحداث الرئيسية في الفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا تقوم بالسيطرة عليه.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج الفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التي تحاول الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها.

وجرى أمس العرض الخاص للفيلم بإحدى السينمات فى مدينة 6 أكتوبر بحضور جميع أبطاله.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.