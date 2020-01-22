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وفاة الممثل والمخرج تيرى جونز عضو فريق مونتى بايثون عن 77 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسرة الممثل والمخرج تيرى جونز اليوم الأربعاء إن جونز، أحد أعضاء فريق مونتى بايثون الكوميدى البريطانى الشهير ومخرج الفيلم الكوميدى "حياة براين" (لايف أوف براين) توفى عن عمر 77 عاما بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة، وُلد جونز فى ويلز عام 1942، وهو أيضا كاتب ومؤرخ وشاعر. وجرى تشخيص إصابته بنوع نادر من خرف الشيخوخة فى 2015.

كان جونز واحدا من مبتكرى برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتى بايثون الطائر" (مونتى بايثونز فلاينج سيركس)، الذى أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية فى عام 1969.

وشارك فى إخراج فيلم "مونتى بايثون والكأس المقدسة" (مونتى بايثون أند ذا هولى جريل) مع زميله فى الفريق تيرى جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمى (لايف أوف براين) و"معنى الحياة" (ذا مينينج أوف لايف).

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