شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتصدر قائمة "Billboard 200" بألبومها الجديد "Rare" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية سيلينا جوميز قائمة " Billboard 200 " بألبومها الغنائي الجديد " Rare " وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء (21 يناير) ، وفقا لموقع " بيلبورد " الشهير ، تم بيع افتتح 112،000 وحدة من الألبوم في الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد إطلاقه وذلك وفقا لشركة Nielsen Music ، وهي وسيلة لتتبع مبيعات منتجات الموسيقى والفيديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

يذكر أن سيلينا جوميز شكرت أمس جمهورها على دعمهم الدائم لها، وذلك على طريقتها الخاصة، فقد نشرت سلينا جوميز البالغة من العمر (27 عام) على صفحتها الشخصية بـ "انستجرام " عددا من صور كليبها الجديد " rare"، وعلقت على الصور فكتبت : " أتمنى أن يكون الألبوم قد نال اعجابكم ، أريد فقط أن أشكركم على دعمهم الدائم لي ومجموعة هذا العمل ، فحقا هذا يعني الكثير بالنسبة لي ، وإليك بعض الصور من كليبي الجديد " Rare " .

من جهه اخري أن كليب " Rare " حقق نجاح كبير فور إطلاقه ، حيث حقق نسبه مشاهدة تخطت الـ 32 مليون مشاهدة خلال 11 يوم علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج BRTHR .

البوم Rareيحتوي علي 13 أغنية و هم :

1. ‘Rare’

2. ‘Dance Again’

3. ‘Look At Her Now’

4. ‘Lose You To Love Me’

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5. ‘Ring’

6. ‘Vulnerable’

7. ‘People You Know’

8. ‘Let Me Get There’

9. ‘Crowded Room’ (ft. 6lack)

10. ‘Kinda Crazy’

11. ‘Fun’

12. ‘Cut You Off’

13. ‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi)