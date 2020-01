بمرض نادر.. وفاة الممثل والمخرج تيري جونز عن عُمر 77 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

أعلنت أسرة الممثل والمخرج البريطاني تيري جونز، اليوم الأربعاء، وفاته عن عمر 77 عامًا بعد معركة طويلة مع أمراض الشيخوخة.

وُلد جونز في ويلز عام 1942، وهو أيضا كاتب ومؤرخ وشاعر، وجرى تشخيص إصابته بنوع نادر من خرف الشيخوخة في 2015.

وكان جونز واحدا من مبتكري برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر"، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية في عام 1969.

وشارك في إخراج فيلم"Monty Python and the Holy Grail"، مع زميله في الفريق تيري جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمي " Life of Brian" و "The meaning of life".