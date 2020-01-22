"مالمو السينمائي" يعلن استقبال أفلام دورته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة العاشرة للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 8- 13 أكتوبر 2020.

تنقسم مسابقات الدورة العاشرة للمهرجان إلى مسابقتين: مسابقة الأفلام الطويلة وتضم الروائية والوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة وتضم الروائية والوثائقية

سيضم المهرجان بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية برامج خاصة (ليالي عربية، عروض المدارس، فيلمي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى برامج متميزة عديدة) ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات سوق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 9– 11 أكتوبر 2020