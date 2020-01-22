كريم قاسم ينضم لريهام حجاج في مسلسلها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعاقد الفنان كريم قاسم على بطولة مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020.

ويقوم كريم، في الوقت الحالي، بجلسات عمل على دوره مع المؤلف أيمن سلامة.

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‎علي جانب آخر، يعقد المنتج أحمد عبدالعاطي جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي، للوقوف. على باقي تفاصيل المسلسل، والذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

‎وكان المنتج أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركته "أرت ميكرز"، على توقيع النجم محمود حميدة، للمشاركة في بطوله المسلسل، ليشهد العمل عودة حميدة للدراما بعد غياب عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي".

يذكر أن أخر أعمال شركة "أرت ميكرز"، الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، و الذي قدم 9 حكايات تم طرحهم في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج.