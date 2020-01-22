"عادل إمام حقق لي نقلة وتجربتي مع عز مخيفة والسينما علمتني الصبر".. تصريحات لتارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحدثت الفنانة تارا عماد عن خوضها لتجربة المسرح لأول مرة من خلال مسرحية علاء الدين، ومشاريعها المستقبلية، وماذا تعلمت في الوسط الفني؟ ومن ترغب في التعاون معهم، خلال حوار مع مجلة "EllE" عربية.

وإليكم أبرز التصريحات..

- مسرحية علاء الدين مع أحمد عز، التي عرضت في السعودية، أول تجربة مسرحية لي، وكانت تجربة مخيفة جدا، ورفضت قبلها عدة مسرحيات، لأنني لم أدرس مسرح.

- شعرت بالسعادة بالعمل مع أحمد عز، فهو شخص طيب وكان متعاطف معنا والكواليس كانت رائعة.

- أصور حاليا دوري في فيلم شريط 6 مع خالد الصاوي وأحمد خالد صالح، مع المخرج محمد سلامة.

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- العمل مع عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة سبب نقلة لي.

- أتمنى تقديم دور لمريض في مصلحة نفسية أو في عائلة مالكة.

- لو اختار فريق عمل أقدم معهم منى زكي وهند صبري ويسرا، كما لدي أصدقاء أفضل العمل معهم مثل جميلة عوض وأمينة خليل وأسماء أبو اليزيد أو "الست أسماء".

- تعملت الصبر في مجالي السينما والإعلانات.

- أمي هي قدوتي، لأنها من أكثر الناس مثابرة ولديها إرادة وعزيمة.