بعد تعرضه لوعكة صحية.. صبري فواز يطمئن جمهوره: "أنا بخير.. المرارة زعلانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طمأن الفنان صبري فواز جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية في لبنان.

ونشر فواز فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنا عامل الفيديو عشان أطمن الحبايب، وعكة بسيطة، المرارة زعلانة، لكن هتروح فين معانا، لكن تمام زي الفل، عمر الشقي بقي".

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كما كتب فواز منشورا عبر حسابه على فيسبوك: "الشكر للزملاء الأعزاء، والشكر لصادق الصباح، وأنور صادق الصباح، والشكر لكل العاملين بالشركة لاهتمامهم ورعايتهم، والعاملين بالمستشفى، وتحية خاصة لللسفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، على اتصاله الحميم للإطمئنان و تقديم أي مساعدة، وأنا الحمد لله بخير.. طول مافيه ناس حلوة".



ويتواجد فواز في لبنان لتصوير دوره في مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي وحنان سليمان، وحسام الجندي، وإخراج كريم العدل.