"زي الفل".. بوسي شلبي ترد على شائعة إصابة يسرا بسرطان الدم بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"انستجرام"، صورة للفنانة يسرا، للتأكيد على عدم إصابتها بسرطان الدم، كما تردد مؤخرًا.

وكتبت "بوسي"على الصورة: "يسرا زي الفل"، وحملت الصورة تعليق:" الملكة يسرا تطمئن الجميع، الحمد لله المرض كان مجرد شك من الأطباء من 15 سنة .

كانت الفنانة يسرا كشفت خلال لقاء لها ببرنامج "الدنيا علمتني"، عن أزمة ألمت بها منذ 15 عامًا، وتحديدًا خلال أكثر سنواتها تألقًا وشهرة.

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وقالت: "الدكاترة اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم قولتلهم انتوا متأكدين قالولي أه، عشت 3 شهور في الخوف والرعب إنه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة.. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني أفكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت إمتى يلحق يعمل إيه؟!!".

وتخيل البعض أن يسرا تتحدث عن أزمة حاليا، لذا حرصت صديقتها بوسي على التوضيح.

وتستعد يسرا لتصوير مسلسل "دهب عيرة"، لتخوض به السباق الرمضاني لعام 2020.