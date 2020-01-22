تراند اليوم : هل مات بطل ممالك النار؟.. نقيب ممثلي مصر يرد

أصبح الفنان المصري خالد النبوي بطل مسلسل ممالك النار، حديث الشارع المصري، بعد مروره بوعكة صحية نقل على أثارها إلى المستشفي.



وأدلى نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، بتصريحات جديدة متعلقة بالحالة الصحية للفنان بعد تداول أنباء عن وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زكي حسب وسائل إعلام مصرية محلية ، إن "الحالة الصحية للنبوي مستقرة، وهو حاليا بغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي انتظار تحديد موعد خروجه من المستشفى بحسب الأطباء".

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وتعرض النبوي، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها لأحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.

وكشف مصدر مقرب، قوله إن خالد النبوي أجرى عملية قسطرة في القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، كتبت قبل ساعات، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن زوجها مريض جدا، ونقل للمستشفى، وطلبت الدعاء له، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بأزمته الصحية.