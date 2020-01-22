شاهد.. ياسمين رئيس في العرض الخاص "لص بغداد"

نشرت النجمة ياسمين رئيس صورة لها في العرض الخاص لفيلمها الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الشهير "انستجرام".

وعلقت "رئيس"، علي الصورة قائلة:"من العرض الخاص لفيلم لص بغداد دلوقتي في السينما".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه

فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.