القضاء الفرنسي يحيل سعد لمجرد إلى "الجنايات"

أصدرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، أمس الثلاثاء، قرارا بإحالة النجم سعد لمجرد إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اغتصاب فتاه في فندق ماريوت باريس في 26 أكتوبر 2016، وهو الأمر الذي ذكر جمهور ومتابعي سعد لمجرد

بقضيته الذي ذاع صيتها إلي حد كبير.

ومن ناحية أخرى، قال موقع فرنسي شهير إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت ذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي،

مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.