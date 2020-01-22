فيديو.. 7 ملايين لأصالة في "شامخ"

حققت أحدث أغاني النجمة السورية أصالة الذي تحمل عنوان "شامخ"، الحاجز 7 ملايين مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا، وتوزيع موسيقي منتصر محمد، والكليب من إخراج نهال نبيل. بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا، وتوزيع موسيقي منتصر محمد، والكليب من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة تعيش حاليًا فترة عصيبة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والد أبنائها، وذلك ما سبب حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي رغم طلب أصالة من المحيطين بها ومتابعيها عدم التدخل في تفاصيل.

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