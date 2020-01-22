تورتة عين الحسود تضع نبيلة عبيد على قمة جوجل

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ75 والذي احتفل به العالم العربي أمس الثلاثاء.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدد من صور الحفل الذي حضره بعض نجوم الوسط الفني وكان أبرزهم إيمي سمير غانم، ملتفين حول كعك عيد الميلاد المصنوع على شكل عيون زرقاء كثيرة، مما لفت انتباه الجمهور له واطلقوا عليه كعك عين الحسود.

حياتها الأسرية

تخلت نبيلة عبيد في بداية حياتها عن حلم الأمومة الذي تحلم به كل فتاة في مقابل التفرغ للفن وتحقيق حلمها بأن تكون نجمة "شباك"، وبالفعل تزوجت أكثر من مرة ولم تنجب أطفال.

فتزوجت من مكتشفها المخرج عاطف سالم في عام 1963 وانفصلت عنه عام

1967، وخرجت في عدة لقاءات إعلامية لتصرح أنها تزوجت اربع مرات من شخصيات عامة وعربية ولكنها كانت حريصة على التكتم على حياتها الخاصة.

Advertisements

تاريخها الفني

اكتشفها المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم مافيش تفاهم، وشاركت بأدوار صغيرة في عدة أفلام، ثم حصلت على بطولة فيلم رابعة العدوية الذي لفت الانتباه لموهبتها وقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة، ثم تعاونت عبيد مع كبار الكتاب والمخرجين على رأسهم إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ حيث قدمت عدد من أعمالهم الروائية التي نالت عنهم جوائز عدة، ومن بين تلك الأعمال وسقطت في بحر العسل و

ولا يزال التحقيق مستمرا.

وشهدت فترة الثمانينات والتسعينات نجاح نجمة مصر الأولى كما لقبها الجمهور ولمع نجمها وقدمت أفلام احدثت ضجة كبيرة وقتها منها الراقصة والسياسي والتخشيبة، كما قدمت عدد من الأفلام السياسية والإجتماعية وغيرها من الأفلام التي تحمل في طياتها رسائل هامة جعلتها في الصدارة وأحد أهم النجمات المصرية وقتها.

ابرز أفلامها

الراقصة والسياسي والراقصة والطبال ورابعة العدوية واغتيال مدرسة والمرأة والساطور وتوت توت وشادر السمك وكشف المستور وحارة برجوان ولا يزال التحقيق مستمر والتخشيبة والعذراء والشعر الأبيض وغيرها من الأفلام الراسخة في تاريخ السينما المصرية.

أحدث أعمالها الفنية

ويذكر أن نبيلة عبيد سافرت إلى بيروت لتصوير مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" بالاشتراك مع الفنانة نادية الجندى" ، وصاحبهم كلا من سيدة المسرح سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر لاجراء بروفات "ترابيزة" مع مخرج العمل وائل احسان وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك حيث يعتبر الديكور الرئيسى للعمل.