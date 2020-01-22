31 يناير .. نور خان تحيي حفل سيبستون في الجريك كامبس

تحيي الفنانة نور خان حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري، على مسرح الجريك كامبس، بالتحرير، ويأتي الحفل ضمن مهرجان إيجيكون للأنمي والكوسبلاي بدورته الـ 7. ويبدأ إيجيكون في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتتراوح أسعار التذاكر بين 180 جنيهًا للفرد و 800 جنيهًا للخمس أفراد. جنيهًا للخمس أفراد. يذكر أن إيجيكون أحيا سابقًا مسابقة لفن الكوسبلاي، حيث قدم المتسابقون عرضًا رائعًا لشخصياتهم التنركية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقت رواجًا كبيرًا من الحضور، بالإضافة إلى فقرة الفنانة نور خان الغنائية. Advertisements

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