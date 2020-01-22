فيديو.. ابنة أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الفنان أحمد زاهر مقطع فيديو جديد لابنته منى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "زاهر" على الفيديو قائلاً: "يا جماعه مني اتجننت رسمي.. طب اعمل ايه في التيك توك ده؟". View this post on Instagram يا جماعه مني اتجننت رسمي 😳😳😳طب اعمل ايه في التيك توك ده؟ 🤔🤔🤔 Advertisements A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Jan 22, 2020 at 7:21am PST يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد زاهر، فيلم "زنزانه 7"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منه فضالي، أيمن كشك"الفيلم من اخراج: ابرام نشأت، وتأليف: حسام موسى". أحمد زاهر، فيلم "زنزانه 7"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منه فضالي، أيمن كشك"الفيلم من اخراج: ابرام نشأت، وتأليف: حسام موسى".

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