نشر المطرب تامر عاشور صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "عاشور" على الصوره قائلاً:" جمهور المملكه جاهزين... Advertisements يوم الجمعه ٢٤ يناير هيبقى يوم نار على مسرح سماء الغربية جدة". يوم الجمعه ٢٤ يناير هيبقى يوم نار على مسرح سماء الغربية جدة". جدير بالذكر ان تامر عاشور أحيا مؤخرًا حفلين غنائيين فى المملكة العربية مؤخرًا حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية ، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آلشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني الأربعاء 13 نوفمبر الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تامر عاشور يحمس جمهوره في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.