فيديو.. محمد رشاد يطرح برومو لا بسيطة

طرحت الصفحة الرسمية لشركة مزيكا، برومو كليب لا بسيطة للفنان محمد رشاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وكليب لا بسيطة من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر. سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر. يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح سابقًا أغنية بعنوان إحساسي، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، منذ طحرها عبر موقع يوتيوب.

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