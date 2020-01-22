سيلينا غوميز تتصدر "Billboard 200" بألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت النجمة ​سيلينا غوميز​ قائمة "Billboard 200" بألبومها الجديد "Rare"، بعد بيع 112،000 وحدة من الألبوم في الولايات المتحدة الأميركية، بمجرد إطلاقه، وذلك وفقا لشركة Nielsen Music، وهي وسيلة لتتبع مبيعات منتجات الموسيقى والفيديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

وكانت غوميز قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقعت التواصل الإجتماعي، صوراً من كليبها "Rare"، وعلّقت: "أتمنى أن يكون الألبوم قد نال اعجابكم ، أريد فقط أن أشكركم على دعمكم الدائم لي ومجموعة هذا العمل، فحقا هذا يعني الكثير بالنسبة لي، وهذه بعض الصور من كليبي الجديد Rare".

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