عبد الله السدحان يسخر من محمد رمضان.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سخر الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ من الفنان المصري ​محمد رمضان​، خلال عرض مشهد من فيديو كليب "إنساي" في مقابلة تلفزيونية، وظهرت على وجهه إبتسامة ساخرة وإعترض على تصفيق مقدم البرنامج تفاعلاً مع الأغنية.

ورداً على سؤال عن رأيه في مشاركة رمضان في ​موسم الرياض​ بالسعودية، قال السدحان: "ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال؟ أنا الموسم بحد ذاته عاجبني ولكن تكون هناك أشياء في الموسم أنا لست معها بحكم عمري وتجربتي ولأنني أب"

وأضاف: "أنا رجل مسؤول فيما يطرح ويقدم للملتقى. ومو أنا اللي أقيم هذا السؤال يوجه للقائمين على الموسم".



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