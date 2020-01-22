ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ والملحن اللبناني ​زياد بطرس​ اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 80 سنة، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها، ونعاه الأخير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة لوالده وعلّق عليها بالقول:"الله يرحمك يا بيي".

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس في كاتدرائية القيامة-الرابية.

تقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

من موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من عائلة الراحل، راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد جوليا وزياد بطرس-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.