نجوى كرم ونوال الزغبي معاً في باريس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت كل من الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ والفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ في باريس، وذلك خلال حضورهما عرض أزياء مجموعة المصمم الإماراتي سيف SKS Fashion الجديدة ضمن اسبوع الموضة في باريس الذي يقام حالياً.

وظهرت في الصورة التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، النجمتين تجلسان إلى جانب بعضهما، وإلى جانبهما الراقصة المصرية دينا.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالهما وأناقتهما، وعلى صداقتهما التي تضفي جواً إيجابياً على الساحة الفنية وبين الجمهور الذي يتابعهما، خاصةً انهما تحظيان بجمهور واسع.

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