نادين نسيب نجيم تطلب الدعاء-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها على طريقة السيلفي، تظهر لوك مسلسلها الجديد، وعلّقت طالبةً الدعاء بالتوفيق في عملها الجديد لرمضان المقبل "2020" والذي تؤدي فيه شخصية "النقيب سما" إلى جانب الممثل السوري قصي خولي".

وكتبت:"صباح الخير مني و من النقيب سما يا رب ادعولنا بالتوفيق و يا رب كون مع لبنان و احمي و احمي شعبه سلام للكل آمين".

وكانت أوضحت نجيم بالأمس الجدل الذي أثير حول إقتباس قصة العمل عن المسلسل التركي "عزيزة"، إذ انها نفت هذا الموضوع تماماً، مشيرةً إلى أنها قصة جديدة.

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