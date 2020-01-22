وفاة الممثل البريطاني تيري جونز

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل البريطاني ​تيري جونز​ عضو فرقة مونتي بايثون البريطانية، عن عمر يناهز 77 عاما، يوم أمس الثلاثاء بعد معركة طويلة وشجاعة مع نوع نادر من الخرف يُدعى الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، منذ عام 2016، وذلك بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان: "نشعر بحزن عميق لأن علينا الإعلان عن وفاة الزوج والأب الحبيب تيري جونز".

وأضافت:"على مدار الأيام القليلة الماضية، كانت زوجته وأولاده وعائلته الممتدة والعديد من أصدقائه المقرّبين دائماً مع تيري في منزله في شمال لندن. لقد فقدنا جميعاً رجلاً لطيفاً ومرحاً ودافئاً ومبدعاً ومحباً حقًا".

ولفتت العائلة إلى عمله مع مونتي بايثن، وكتبه الخاصة بالأطفال وأفلامه وبرامجه التلفزيونية وقصائده وأعماله الأخرى.

من بين الأعمال التي وقّعها، نذكر: فيلم Life Of Brian ومسلسلMonty Python's Flying Circus. علماً أنّ تيري جونز لقب بـ «معلم العبث» طوّر الكوميديا مع فريق عمل مونتي بايثن.

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