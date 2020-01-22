ممثل مصري يثير الجدل حول علاقة حب تجمعه بـ ياسمين عبد العزيز- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بصورة للممثلة العالمية ​كاثرين زيتا جونز​، زاد الممثل المصري ​أحمد العوضي​ من الشائعات التي إنتشرت في الأيام الماضية، حول علاقة حب تجمعه بزميلته الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​.

ونشر العوضي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزيتا جونز، وعلّق عليها قائلاً :"هذا زوقي".

وفي حين أشار البعض إلى أنه ينفي علاقته الغرامية بعبد العزيز، أشار البعض الآخر إلى أنه يؤكدها بطريقة غير مباشرة، كون الشبه واضحاً بين زيتا جونز في شبابها وعبد العزيز.

وعلّق أحدهم بالقول:" كان واضح حبكم لبعض في مسلسل آخر نفس واختيارك لكاثرين تحديدا دليل على ذلك ... دي ياسمين بالنسخة.. نفهم من كده إنك بتعلن ارتباطك بياسمين.. يا جماعة متكسفهوش هو بيمهد للموضوع بشياكة".

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