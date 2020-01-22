خاص "الفن"- عبير شمس الدين تتزوج بشكل سري

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ لموقع "الفن" أنها سافرت إلى اللاذقية، للمشاركة في بطولة مسلسل "​يوماً ما​"، مع المخرج ​عمار تميم​.

وقالت إنها تجسد شخصية "رهام"، وهي إمرأة متسلطة وقاسية، تمر بمرحلتين، كبيرة وصغيرة، لا تهتم أبداً بموضوع الأمومة حتى عندما خطفت ابنتها، ولا تمتلك ذرة من الرحمة.

وأضافت :"على صعيد آخر تتطور علاقتها مع رجال وتدخل معهم بمشاريع مشبوهة، وتتزوج بشكل سري، قبل أن تقتل بعدما يقررون أن دورها انتهى".

وتستعد شمس الدين للمشاركة في مسلسل "​بقعة ضوء​ 15"، علماً أنها شاركت في وقت سابق في مسلسل "الجوكر".

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