إليسا :"ما عم بفهم وين راحوا الثوار"؟

ميرنا وليد - بيروت - إستغربت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ غياب التحركات الشعبية في الشارع، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم أمس، بعد أن أعرب عدد كبير من المتظاهرين عن رفضهم لها وعدم تلبيتها لتطلعاتهم.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هلق كل الشغل اللي انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللي طالبو فيه الناس من ٣ أشهر لليوم؟ أيمتى استسلمنا".

وعند إعلان الحكومة بالأمس، كانت إكتفت إليسا بالتعليق بكلمة واحدة قائلةً :"مسخرة".

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