كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو صالح لـ"الخليج 365 الفني": الوسط الفني في مرحلة انتقالية وتطور ملحوظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمرو صالح، فنان صاعد موهوب استطاع تملك قلوب الجماهير منذ الوهلة الأولى على الشاشة، بدأ مشواره الفني عام 2009 مع الفنان محمد صبحي، ثم انطلق في مجال التمثيل وقدم أعمال تركت بصمة كبيرة في الوسط الفني.

وفتح الفنان عمرو، قلبه لـ"الخليج 365 الفني"، وتحدث عن سبب غيابه عن الشاشة الفترة الماضية، وعن أعمالة الجديدة، إلي نص الحوار.

كيف كانت بدايتك الفنية وما الصعوبات التي واجهتك؟



بدايتي كانت مع الفنان محمد صبحي، عندما سالته عن ورشة تمثيل فأخبرني أنه يحضر للجزء الخامس من مسلسل "يوميات ونيس" وطلب مني أن نتقابل وعندما تقابلنا اخبرته اني دارس إعلام مسرح وآداب إنجليزي فعرض عليه السيناريو وعجبني، وفي نفس العام اختارني تامر حبيب والمخرجة غادة سليم لمسلسل "حالة خاصة جدًا"، للنجمة يسرا، ومن هنا كان انطلاقي في الوسط الفني، أما الصعوبات فكانت في كيف أبدأ الطريق في الوسط الفني وخصوصًا أن وقتها لم يكن سهل مثل الآن.

ما رأيك في الوسط الفني حاليًا؟



حاليًا الوسط الفني في مرحلة انتقال وتطور وبيحاول يقدم الجديد، وانا متفائل بالفترة القادمة هيكون في شغل مختلف وأعمال ناجحة.

ما رأيك في المسرح حاليًا؟



المسرح زمان كان اقوى من الآن، فمن وجهة نظري أن المسرح حاليًا اشبه "بمجموعة شباب واقفه على ناصية الشارع بيهزرو ويتقمصوا الأدوار"، لذلك المسرح في مصر حاليًا يحتاج أدب يناسب جميع الاعمار ويحتوي على الفن والتسلية.

ما سبب غيابك عن الشاشة الفترة الماضية؟



انا بدرس وبمثل مسرح وبذاكر أدب وتمثيل في انجلترا، وبيتعرض عليا أعمال ولكن برفض لانه السيناريوهات ضعيفة ولا تستاهل أن انزل من أنجلترا لمصر لهذه الاعمال الضعيفة.

ما شروطك لقبول السيناريو؟



أن يكون السيناريو قوي وحابب أعمله

ما الدور الذي أحدث طفرة في مشوارك الفني؟



كل أعمالي أحدثت طفره في مشواري ولكن أكثرهم مسلسل طريقي ولا تطفئ الشمس و بالحجم العائلي.

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قدمت أعمالًا ناجحة فما أقرب عمل لقلبك؟



فيلم واحد صحيح ومسلسل عرض خاص.

ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟



اتمني تقديم شخصسة اديب من الادباء لان حياتهم مليئه يالكوارس والقصص، ذلك اتمني تجسيد شخصية توفيق الحكيم.

مع مين من الفنانين تتمني العمل معه؟



خالد النبوي و محمود حميدة و رانيا يوسف و الهام شاهين و ليلى علوي، وبتمني تقديم عمل كوميدي مع الفنان محي إسماعيل.

هل هناك نصيحة قيلت لك في مجال التمثيل مازالت تسير عليها؟



لا، ولكن نصيحتي للنفسي أني اعمل اللي يبسطني، لانني تركت العمل في شركة كبيره من أجل التمثيل لكي اقدم عمل مش يبسطني.

ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟



عرض عليا مسلسل "حتي لا يطير الدخان" بطولة الفنان مصطفي شعبان و ريهام عبد الغفور وحسين فهمي ومن إنتاج العدل جروب، وحتي الآن لم اوافق او ارفض لاني بحاول اخذ أجازة من شهر اتنين لشهر خمسة من شركة المسرح الذي أعمل بها في انجلترا.

ما اعمالك السينمائية الجديدة؟



هناك تفاوض على فيلم جديد ولا استطيع الافصاح عن الآن.

ما المهنة التي تحب مزوالتها غير الفن؟

انا بحب اشتغل في اي حاجة واتمني مزولة مهنة النجارة و صناعة الجزم، كما انني اعمل في بار ومطبخ وبعطي دروس خصوصية في دراسة الفيلم والمسرح والدراما للطلبة الصغيرين وبعمل أفلام قصيرة ومسرحيات أحيانًا بأجر وأحيانًا بدون أجر.

