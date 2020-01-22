تراند اليوم : عمر العبداللات ومحمد عسّاف يوم الجمعة على خشبة مسرح المجاز

يحيي الفنانان الأردني عمر العبداللات والفلسطيني محمد عسّاف حفلاً غنائياً مساء غد الجمعة 24 يناير الجاري، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يحتضنها المسرح الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع أجمل الروائع الغنائية التي قدّمها النجم الأردني خلال مسيرته الفنية، الذي استطاع وخلال سنوات طويلة أن يحجز مكانه كواحد من ألمع الأسماء على الساحة الغنائية الأردنية والعربية، حيث سيستمتع الحضور بأغنيات عاطفية ووطنية وتراثية أبرزها ” يا سعد”، و”مشتاق” و”هاشمي هاشمي”، وغيرها الكثير من الروائع.

أما محبوب العرب سيطل على جمهوره حاملاً مجموعة متنوعة من الأغنيات الرائعة التي قدّمها بصوته وحضوره المميز، حيث سيعود مرّة أخرى صاحب “ياطير الطاير”، و”عليّ الكوفية”، و”لوين بروح”، ليقدم لجمهوره العاشق أغنيات منتظرة وإبداعات جعلت منه واحداً من ألمع نجوم الصفّ الأول في الوسط الغنائي العربي.

كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر platinumlist.net او من خلال مسرح المجاز.

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يشار إلى أن “مسرح المجاز” نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الدولة باستضافته لفعاليات ثقافية عالمية المستوى وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل وخارج العالم العربي.

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار الأعوام الماضية؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقي ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

مرفق صور:

الفنان عمر العبداللات

الفنان محمد عساف