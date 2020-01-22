تراند اليوم : “ثرثرة.. همسات في حب مصر”.. كتاب جديد للكاتب عصام جاد

“ثرثرة.. همسات في حب مصر”.. كتاب جديد للكاتب عصام جا

كتاب جديد صدر للكاتب الشاب عصام جاد عن “العالمية للصحافة والنشر والتوزيع”«مؤسسة الكلمة» حمل عنوان “ثرثرة.. همسات في حب مصر”، وهو الكتاب الثالث للكاتب، حيث صدرت له من قبل روايتان الأولى بعنوان”مذكرات مراهق” في عام ٢٠١٨، وحملت الثانية عنوان “وساوس هابيل” في ٢٠١٩.

الكتاب الذي يضم مجموعة من مقالات الكاتب التي نُشرت في ركنها الثابت بجريدة “الكلمة” الأسبوعية ويحمل الاسم نفسه “ثرثرة”، جاء في جزئين.. الأول تحت عنوان”الصحافة والإعلام”، ويطرح خلاله “جاد” رؤيته حول عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالصحافة والإعلام المصري والعربي بشكل عام.. ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

أما الجزء الآخر الذي عنوانه كاتبه بـ “همسات في حب مصر” فيتناول فيه الكاتب عددًا من القضايا المهمة في ميادين مختلفة أهمها القضايا الوطنية والأزمات التي تحيط بالوطن ومواطنيه من قوى الشر بالخارج والداخل، كما يرصد الكاتب خلاله عددًا من القضايا الشائكة من قلب الشارع المصري.