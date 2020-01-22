ياسمين صبري تتألق بالبنفسجي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة غلب عليها اللون البنفسجي بدرجاته. وارتدت فستاناً بسيطاً من قماش التول، وأمسكت بيدها وشاحاً بدا في الصورة وكأنه جناح فراشة، وعلقت على الصورة بكلمة: “سعادة”.

واعتمدت ياسمين صبريمكياج أبرز جمال ملامحها، فاختارت لعينيها ستايل الـSmokey eyes، مع أحمر خدود باللون الوردي، وأحمر شفاة باللون نفسه، فيما تركت شعرها على طبيعته منسدلاً للخلف.

وبعيداً عن الفن، تشغل ياسمين صبري وقتها بممارسة الرياضة، وتحرص على مشاركة متابعيها صوراً من الجيم، بينما تقوم بأداء التمارين الرياضية. كما أنها تمارس اليوغا، التي تتحدث عنها باعتبارها وسيلتها للتخلص من الضغط النفسي.

وقدمت ياسمين صبري خلال شهر رمضان الماضي بطولتها التلفزيونية الأولى، من خلال مسلسل “حكايتي” الذي شاركها بطولته كل من أحمد صلاح حسني، ومها أبو عوف وهنادي مهنى. وجسدت فيه شخصية فتاة من أصول صعيدية، تتعرض للكثير من المواقف الصعبة بعد وفاة والدتها، ما يضطرها للعيش وحدها في مدينة الإسكندرية. يشار إلى أن المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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ومن المقرر أن تشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “فرصة ثانية”، الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم المطرب دياب، وأحمد الشامي عضو فريق واما وأيتن عامر. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وتدور أحداثه في إطار رومانسي،

وكانت ياسمين صبري قد أثارت ضجة كبيرة خلال العام الماضي، حين تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، إذ قالت أنها تبحث عن شخص رياضي، وحاصل على شهادة جامعية، وأكدت على أنها لا تحب الرومانسية الزائدة عن الحد، وتميل للرجل شرقي الطباع.

وعلقت بعدها ياسمين من خلال برنامج “عرب وود”، أن تصريحها كان في إطار ساخر تماشى مع طبيعة السؤال الموجه لها، وأنها لا تفكر في الزواج خلال الوقت الحالي.

وصُنفت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم عام 2017، حسب قائمة tccandler الشهيرة، لتكون بذلك الفنانة المصرية الوحيدة التي تدخل هذا التصنيف، كما كانت من بين المرشحات في العام الماضي.