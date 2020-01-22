بالفيديو – شيماء سيف تعود لمقالبها في زوجها بناء على طلب الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: دأبت الفنانة شيماء سيف بعد زواجها من المنتج محمد كارتر على نشر فيديوهات على حسابها الخاص في “إنستغرام” تظهر فيها وهي تصنع مقالب في زوجها تصيبه خلالها بالخضة والفزع، في اكثر من موقف، إلا أنها توقفت فجأة عن نشر تلك الفيديوهات حتى عادت مرة أخرى لتنفيذ مقالب في زوجها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” ظهرت فيه وهي تنفذ مقلباً جديداً في زوجها، الذي ظهر وهو يغني ثم فجأة انقلب إلى حالة من الفزع ثم انقلب إلى ضحك عندما علم بحقيقة المقلب.

وكتبت شيماء تعقيباً على الفيديو أنها عادت لتنفيذ المقالب في زوجها بناء على طلب الجمهور: “وقال بيغني قال تعيش وتاخد غيرها ياعسلية، خلي بالك أنا خضيتك بناء على رغبة الجمهور أنا كنت بطلت بس لما الناس سألتني فين الخضات فحبيت الموضوع أوي”.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم.