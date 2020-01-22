نفاذ تذاكر حفل كارول سماحة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

متابعة بتجــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً كبيراً في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مساء 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر بالكامل، وذلك قبل يومين من موعد السهرة المنتظرة.

كارول سماحة أعربت عن حماسها للحفل فكتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “شكراً مصر، أشعر بحماس كبير، أراكم يوم الجمعة المقبل”.

ومن المقرر أن تقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، وتحديداً تلك الحماسية التي ينتظرها جمهور الشباب في مختلف حفلاتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.