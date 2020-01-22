بسبب عادل إمام… مؤلف يهاجم مصطفى شعبان وآخر يدافع عنه

متابعة بتجـــــــــرد: منذ تم الإعلان عن خوض الفنان مصطفى شعبان سباق الدراما الرمضاني القادم بمسلسل “حتى لا يطير الدخان” والذي كان قدمه الزعيم عادل غمام في فيلم سابق، والهجوم عليه لم يتوقف حتى قبل بدء التصوير.

وهاجمه المؤلف مصطفى محرم، في تصريحات صحافية، مؤكداً أن اختيار مصطفى شعبان ليؤدي دوراً قدمه عادل إمام من قبل يعد اختياراً خاطئاً، لأن إمكانياته التمثيلية ضعيفة ولا ترقى لأن تقدم الدور بحرفية كما قدمه الزعيم، وهو ما يعد مسخاً للفيلم.

وفي رد فعله الأول على تصريحات محرم قال المؤلف مدحت العدل، في لقائه مع برنامج “mbctrending”، الذي يذاع على قناة mbc4، إن ما ذكره محرم يُعد وجهة نظر شخصية، وإنه يحترمها جيدًا، لكنه غير متفق معه إطلاقًا، مضيفًا: “البينة على من ادعى، لما نعرض المسلسل يبقى يقول وجهة نظره إيه”.

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وأضاف: “مصطفى شعبان نجم وله جماهيرية وأنا عامل الدور شبهه أوي، ومصطفى تطور جدًا، طبعاً التمثيل أمر مفروغ منه، لكنه تطور على مستوى الفكر والتلقي والنضج ومستوى الحوار”.

وتابع: “وأنا باشتغل مع مصطفى شعبان بشوف فيه كل الحاجات دي، أنا بحب الممثلين اللي يسخنوك ويناقشوك، وأنا متأكد إنه هيعمل حاجة جميلة جدًا”.