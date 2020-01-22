بالفيديو – حسن الرداد يرد على أخبار انفصاله عن إيمي سمير غانم

متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان حسن الرداد ضيفاً على إحدى حلقات برنامج MBCTrending، الذي يذاع على قناة mbc4، حيث تحدث عن الشائعات التي تلاحقه هو وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بين فترة وأخرى، والتي تدور دائما ما بين حمل إيمي أو انفصالهما، على مواقع التواصل الجتماعي وتتناقلها بعض المواقع الإخبارية من دون أن تتحقق منها.

وعلق الرداد على انتشار هذه الشائعات، إنه من قبل زواجه من إيمي والأخبار لا تتوقف في الكتابة عنهما وتنتشر شائعات غير صحيحة، وهذا الأمر مستمر بعد زواجهما، وهو يعرف أن أي فنان مشهور ويحبه الناس دائماً تُكتب عنه أخبار بعضها يكون غير صحيح.

وأكد الرداد أنه دائماً يقرأ أخباراً تؤكد أن إيمي حامل أو أنجبت، وأنهما يخفيان هذا الأمر لأنهما يخافان من الحسد، وهو الأمر الذي يضحكه كثيراً. لكن في النهاية تكون كل هذه الأخبار غير صحيحة وكلام فارغ وهو يتجاهلها ولا يهتم بالرد عليها.