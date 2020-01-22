شكران مرتجى تعلق على قولها إنها تتمنى الموت.. وتعترف بغسل جثة صديقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة شكران مرتجى على الفيديو المتداول لها والذي قالت فيه "أتمنى الموت دائما": "أنا مؤمنة بالله، ولا يوجد مواطن عربي لا يفكر بالانتحار، بس أكيد ما بعملها لأني بحب الحياة كتير".

وأضافت مرتجى: "لم أكن أتوقع هذه النوعية من الأسئلة وصُعقت منها، وكان هذا التصوير خلال حفل توقيع ألبوم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي".

وتحدثت شكران مرتجى خلال لقاء صحافي عن الممثلة نورمان أسعد، وعبرت عن اشتياقها الكبير لها، ووجهت لها رسالة: "أنا مشتاقتلك، والدنيا كلها مشتاقتلها".

وقالت شكران عنها: "خيارها انها ابتعدت، ويمكن صحّ.. بس مشتاقين لطلة منها".

طلاق أصالة وتجربة شكران

بشكل عفوي علقت شكران مرتجى على طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها المخرج طارق العريان، وقالت إن الانفصال صعب، واعتبرت أن حياة الفنان خاصة ولا يحق لأحد أن يخوض بتفاصيل أسباب الطلاق.

العنصرية ضد السوريين

ورفضت شكران مرتجى العنصرية ضد أي جنسية والسوريين تحديدا، وقالت: "أنا لست ضد الهوية، لكنني ضد التعميم". وأضافت: "عنا مشكلة كبير انه بنخاف، والحق ما بينخاف منه".

واعتبرت مرتجى أن لبنان هي الملجأ للسوريين وقت الأزمة، ووصفتها بـ"الرئة"، بالاضافة للمقاومة، والدراما المشتركة التي شغلت أيدي عاملة سورية ونجوم سوريين. وقالت: "هنالك فئات لا تمثل إلا نفسها، وممنوع التعميم".

أعمالها القادمة

وسخرت شكران مرتجى من سؤال المحاور بسؤالها عن أعمالها القادمة، وعلقت: "ما في شغل". وصرحت بأنه إلى الآن لا توجد أي أعمال، وقالت: "هذا دليل انه تمسيح الجوخ مع ماغي بوغصن ما جاب نتيجة"، ساخرة ممن كتب ذلك بعد عدة مواقف إيجابية جمعتها مع ماغي بوغصن.

وقالت:"أنا أقل وحدة اشتغلت مسلسلات مشتركة، المحبة ما لازم يكون في مقابلها مادي". واعتبرت أن جمال سنان زوج ماغي بوغصن وصادق الصّباح من أهم المنتجين حاليا، وردت على من سيعتبر رسالتها "تمسيح جوخ": "وزعوا مسلسلاتهم وخلصوا، وأصلا ما رح يجيبوني.. أنا ما بزبط!".

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وعزت ذلك إلى عمرها، فقالت شكران: "يمكن عمري صعب صار هلأ، لا بنفع حبيبة ولا ماما.. وما عندي مشكلة.. أي فني سوري بشتغل هو بمثلني". وتابعت: "إذا اللي دور رح أخده، بالفن لا يوجد مجاملات".

غسلت إحدى صديقاتها

اعترفت شكران مرتجى خلال اللقاء الصحفي أنها قامت بالفعل بغسيل جثة إحدى صديقاتها من الممثلات بعد وفاتها، ورفضت ذكر الاسم احتراما لروحها.

وقالت شكران: "الموت حق، وهذه لحظة استثنائية في حياتي، وكانت متل الملاك".

علاقتها مع أمل عرفة

قالت الفنانة السورية أمل عرفة بأحد لقاءاتها السابقة بأنها سألت مرتجى خلال لقائها في برنامج "أكلناها" إن كانت لا تستطيع التمييز بينها وبين ماغي أبو غصن لتطلب منها الأخيرة أن تشاهد البرنامج جيدا، ومن ثم حظرتها عبر حساباتها، لكن الأمور عادت لمجاريها؛ لأن لكليهما قلبها الطيب وهما صديقتان.

وقالت شكران مرتجى تعليقا على تصريحها: "أنا عملت بلوك لحتى اختصر القصة، وما قصدت الإهانة، والبلوك لحتى نهدا وما نكبر القصة".

وأضافت شكران: "بعدوا عنا احنا التنتين، وانقلوا الأشياء صحّ، وجكارة بالبعض حابة قول إن أمل عرفة نجمة كبيرة من قبل ما بلش تمثيل وما بقد أنكر هالشي".

وتعليقا على تصريحها في "أكلناها"، قالت شكران: "أمل عرفة ما بتنتظرني حتى أشهد بتاريخها العظيم لأنه الشمس ما بتتغطى بغربال، وماغي بوغصن عم تأسس تاريخ ولها محبين".

وتابعت: "أنا من باب الدبلوماسية تهربت من السؤال، والمضحك أن أمل عرفة عرفتني على ماغي".

ووجهت شكران مرتجى بشخصيتها الشهيرة "طرفة" رسالة إلى شريكتها "دنيا" التي أدت دورها أمل عرفة: "دنيا ما بقى تردي على حدا، دقيلي واتصلي فيني واسأليني، وما بكذب عليك.. أنا بحبك ولو.. في بيناتنا رأفت وعبد الرؤوف".