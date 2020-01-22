بسمة وهبة تهاجم لاعب كرة قدم مصري شهير وتهدده بنشر صور له : ” شكلك ايه قدام الناس “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 05:58 مساءً - هاجمت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” خلال حلقة برنامجها ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON E ” لاعب كرة قدم مصري شهير لم تذكر إسمه ولكنها اكتفت بذكر الحرف الأول منه وهو حرف ال ” ص ” .

واتهمت بسمة وهبة اللاعب بعدم الالتزام والانضباط ورؤيته في أحد الملاهي الليلية على الرغم من الأزمة التي يمر بها مع ناديه ووصفته بإنه ” مصنش العشرة ” ولم يقدر دعم الجماهير والنادي له منذ فترة طويلة .

فقالت : ” مفتكرش السنين الحلوة اللي قضاتها جوا النادي .. لاعب موهوب وخد كل الدعم والمساندة من إدارة النادي والجماهير واللي مخدهاش لاعب غيره ومع ذلك صمم على الفشل وخذل كل اللي وقفوا جنبه قرر يكمل في طريق الضياع ” .

وتابعت : ” أهل الكورة عارفين إن الالتزام هو اللي بيخلي لاعب يبقى في السما وكل الناس بتشاور عليه زي محمد صلاح .. وعدم الالتزام هو اللي بيدمر مواهب كتيرة .. الالتزام فيه حاجات معينة لازم لاعب الكرة يلتزم بيها زي إنه ينام بدري ميسهرش كل يوم يلعب رياضة ميشربش .. للأسف اللاعب اللي بنتكلم عنه النهاردة مركون على الدكة وعنده مشاكل كتير رغم إنه في نادي أي لاعب في مصر يتمنى بس يعدي من قدامه ” .

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وأضافت بسمة وهبة : ” ده أنت أكتر لاعب ناديه صبر عليه في مصر وكان كل الناس بتحسدك على صبر ناديك عليك على غير العادة .. تقوم في عز ما الناس كلها واقفة في ضهرك وعاوزة تساعدك عشان تقف على رجلك تروح آخر الأسبوع اللي فات تسهر للصبح أنت عارف فين عند كورنيش النيل الجيزة .. افتكرت ” .

واختتمت حديثها مهددة اللاعب قائلة : ” كسبت ايه بقا من اللي انت عملته هناك واللي انت كنت فيه ده .. طب شكلك ايه قدام الناس اللي كانت قاعدة قدامك وجمهورك .. انت خسرت جمهور كان شايف فيك الأمل .. اللي اتعود على عدم الالتزام مستحيل يبقى ملتزم .. ولعلمك أنا مرضتش انزل صورتك عشان الناس اللي كانت معاك بس المرة الجاية هقول اسمك فخلي بالك ” .