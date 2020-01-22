كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 05:58 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة شكر إلى كل من ساندها ودعمها في أزمتها الأخيرة بعد وفاة شقيقها البالغ من العمر 26 عاما في حادث سير .
وكتبت نداء شرارة : ” شكرا لكل إنسان قدم واجب العزاء بوفاة شقيقي محمود وخفف عني هذا المصاب الجلل .. شكرا للأهل والجيران ولجميع الأصدقاء .. شكرا لزميلاتي وزملائي الفنانين وللإعلاميات والإعلاميين الكرام .. أشكركم من قلبي ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق ل ” نداء شرارة ” بعد وفاة شقيقها : ” شو عامل بحياتو أخوي حتى كل الناس تدعيلو “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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