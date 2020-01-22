نجوم الليلة الغنائية المغربية في ختام حفلات موسم الرياض

الأربعاء 22 يناير 2020

بعد ليالي موسم الرياض السودانية واللبنانية، أقيمت في العاصمة السعودية الرياض ليلة مغربية، جمعت فيها نجوم الغناء الذين قدموا أفضل ما لديهم.



وقالت الفنانة زينة الداودية، في تصريحات لبرنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، في حلقة السبت، إنها شعرت وكأنها في المغرب، لافتة إلى وجود حب متبادل بين الشعبين السعودي والمغربي.

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وأكد الفنان حاتم عمور، أن حفل الليلة المغربية في الرياض ، كانت من أروع الحفلات التي قدمها، متمنياً المجيء في حفلات أخرى. وعبّر عن إعجابه بالجمهور السعودي وتذوقه الفني.

ولفت الفنان عبد الله الداودي، إلى أن الجمهور السعودي يتذوق الفن الشعبي والغناء الفلكلوري حتى النخاع.

ولم يخلُ الحفل من الدقة المراكشية وسط التنوع بتقديم الأغنية المغربية بمختلف ثقافاتها.