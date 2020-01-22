نانسى عجرم تعود لنشاطها الفنى بعد حادث اقتحام منزلها بحفل عيد الحب فى مصر

الأربعاء 22 يناير 2020

نانسى عجرم

تعود النجمة اللبنانية نانسى عجرم لنشاطها الفني بعد حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة لم تنتهي حتي الآن، وتحيي نانسى حفل عيد الحب بمصر يوم 28 فبراير المقبل، كما تحيي حفل فى جدة يوم 2 أبريل، إضافة إلى تصوير الحلقة الاخيرة من برنامج "ذا فيوس كيدز" يوم 7 مارس.



من ناحية أخرى نفى جابى جرمانوس محامى الدفاع عن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، ما يتم تداوله من أنباء عن دخول موكله أى مفاوضات مع عائلة محمد موسى، الشاب السورى الذى قتل فى فيلا الفنانة اللبنانية، على خلفية محاولة سرقة المنزل وتعريض حياة نانسى وأسرتها للخطر، وذلك وفقًا لما نقلته عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

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جاء نفى محامى الدكتور فادى الهاشم، لأخبار المفاوضات مع أسرة القتيل، لاسيما بعدما كثرت الأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسى عجرم، مشددًا على أنهم فى انتظار قرار قاضى التحقيق الأول نقولا منصور الذى سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، مضيفًا "ستكون للقضاء الكلمة الفصل فى هذه القضية".

ويذكرأن الفنانة اللبنانية نانسى عجرم وزوجها، كانا قد رفعا دعوى قضائية ضد شخص سورى مقيم فى ألمانيا ، كان قد هدد عائلتها بالقتل، على خلفية مقتل سورى آخر فى منزلها، وأوضح المحامى جابى جرمانوس، إنه تم اتخاذ إجراء قانونى ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفى سورى يعيش فى ألمانيا، وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها وإحدى بناتها.

وجاء فى الشكوى: "الموكلين نانسى وفادى يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التى حصلت فى منزلهما"، وأوضح نص الشكوى أن "المدعى عليه عمد فى بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".