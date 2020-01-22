تصريح جريء من عبد الله السدحان بشأن محمد رمضان

الأربعاء 22 يناير 2020

عبد الله السدحان

علق الفنان عبد الله السدحان، بتصريح جريء على سؤال يتعلق بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان في موسم الرياض، وهو الذي يتمتع بشعبية جماهيرية عريضة في العالم العربي.



قال الفنان عبدالله السدحان أنه غير راضٍ بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان في فعاليات موسم الرياض بالمملكة. وفي إجابته على سؤال حول مشاركة رمضان، قال السدحان “ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال.. أنا الموسم بحد ذاته أنا مع الموسم، ولكن في أشياء أنا لست معها بحكم عمري وبحكم تجربتي وإني أب.. وأنا رجل مسؤول فيما يطرح ويقدم للملتقي.. ومو أنا اللي أقيم، هذا يوجه للقائمين على الموضوع”.

ووصف السدحان خلال تصريحاته موسم الرياض بـ”النقلة الرائعة” مضيفاً “كان المفترض أنها صارت من فترة زمنية، وجهود جبارة بذلها معالي المستشار، وإذا هناك أخطاء في موسم الرياض ففي كل مكان أخطاء”.

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,سبق أن كذب الفنان عبد الله السدحان، منذ 3 أشهر، خبر اعتزاله للفن، خلال ظهوره في مقطع فيديو، مع نجله "تركي" تناقلته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، قال خلاله إنه لم يعتزل طالما يتمتع بصحة جيدة، وإنه بالفعل يتمتع بتلك الصحة والعافية، وإن ما أثير حول اعتزاله مجرد شائعة لا أساس لها، قائلاً: "مازال في جعبتي الكثير".

وقال السدحان خلال الفيديو المتداول له: "إن سافرت وأقفلت جوالي، أعلنتم وفاتي، بسم الله علي وعليكم، وإن نمت، أستيقظ على خبر اعتزالي، وأنا ليس لدي علم"

الجدير بالذكر أن الفنان عبد الله السدحان كان قد حسم الجدل حول إمكانية عودته للتعاون من جديد مع مواطنه ناصر القصبي، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل صناع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقوله: "أنا ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بينا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في حفل صناع الترفيه".

يذكر أن حفلات موسم الرياض استضافت نخبة نجوم الوطن العربي والعالم، ضمن حفلات انطلقت في الصيف ولازالت مستمرة حتى الشتاء.