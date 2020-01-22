صحفي مصري: الحالة الصحية للفنان خالد النبوي استقرت

الأربعاء 22 يناير 2020

قال الصحفي حامد عزالدين، إن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي استقرت.



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وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد تركيب دعامة دوائية إثر عملية قسطرة في القلب بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة ".

وتابع" قال د. فؤاد زامل مدير المستشفى إن حالة النبوي مستقرة تماما حاليا، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 24 ساعة على الأكثر بعد الاطمئنان على حالته الصحية".