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شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي مصري: الحالة الصحية للفنان خالد النبوي استقرت والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
قال الصحفي حامد عزالدين، إن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي استقرت.
وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد تركيب دعامة دوائية إثر عملية قسطرة في القلب بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة ".
وتابع" قال د. فؤاد زامل مدير المستشفى إن حالة النبوي مستقرة تماما حاليا، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 24 ساعة على الأكثر بعد الاطمئنان على حالته الصحية".
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