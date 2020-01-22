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شكرا لقرائتكم خبر عن هازال كايا تستعيد رشاقتها بوقت قياسي وتذهل جمهورها بشكلها بأحدث ظهور والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
هازال كايا
مظهر هازال كايا الجذاب يأتي بعد أسبوعين فقط من ظهورها مع زوجها علي آتاي وابنها، حيث كانت تبدو بقوام ممتلئ وقتها، وعلقت على سؤال حول إذا ما كانت تشعر بالقلق بسبب زيادة وزنها، بقولها إنها لا تهتم لهذا الأمر، بل كل ما يشغلها أن يكون طفلها بصحة جيدة، لكنها تحفظت فقط على تصوير طفلها وقالت للصحفيين: "أتمنى أنكم لم تلتقطوا صوراً لابني.. نحن في أحسن حاله ومزاجنا في محله".
وفي ظهور جديد، أطلت النجمة التركية مساء أمس مع طفلها في حفل عيد ميلاد الممثل الشهير إركان كولاجاك كوستنديل بطل مسلسل "الحفرة"، والذي تجمعه بها صداقة قوية، حيث تم التقاط لها مع فريق عمل المسلسل داخل موقع التصوير.
هازال كايا استقبلت مولودها أواخر شهر نوفمبر الماضي في إحدى مستشفيات اسطنبول، علماً بأنها قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علماً بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظراً لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عاماً.
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