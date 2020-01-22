دخول مفاجئ لسيرين عبد النور في عرض ذا فويس وما فعلته أشعل المسرح

الأربعاء 22 يناير 2020

سيرين عبد النور

أشعلت الفنانة اللبنانيه سيرين عبد النور العرض النهائي الثاني من ذا فويس The Voice، بدخولها المفاجئ على المسرح وغنائها أغنية تتر مسلسلها المنتظر عرضه "الديفا".



سيرين عبد النور كانت مفاجأة العرض الثاني المباشر من ذا فويس، حيث أشعلت الأجواء بغنائها أغنية تتر مسلسلها "الديفا" المنتظر عرض أولى حلقاته على موقع شاهد يوم 27 نوفمبر.

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وخطفت سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها على مسرح ذا فويس، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأحمر الناري من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، مع إكمال أناقتها بقرط ماسي وتركت شعرها منسدل.

وغنت سيرين عبد النور أغنية مسلسلها "الديفا"، مشيرة إلى أن العمل المنتظر عرضه يسلط الضوء على حياة المشاهير عن قرب، وما يعانوه مع الشهرة وتأثير مواقع التواصل على حياتهم.

من جهة أخرى، حرصت سيرين عبد النور على ممازحة لجنة تحكيم ذا فويس، فأطلقت لقب جديد على الفنان محمد حماقي من خلال وصفه "بالحنون".

كما قلدت سيرين عبد النور طريقة حديث الفنانة أحلام عندما تنطق كلمة "مقهورين"، مشيرة إلى أن مسلسلها الجديد ربما يتطرق لهؤلاء منتقدي الشخصيات الشهيرة.